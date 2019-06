Sama skóra, ości, owrzodzenia od chemii. Rybacy pokazali zdjęcia świeżych dorszy

Aż trudno uwierzyć, że taka ryba jest jako rarytas sprzedawana po 28 zł za kilogram. Dorsze złowione dziś rano koło Darłowa okazały się wyjątkowo chude. Niektóre z ryb miały ślady owrzodzeń albo oparzeń, wyglądających, jakby miały styczność z silną chemią.

- Nie mogę pokazać zdjęć ryb z ranami i owrzodzeniami. Turyści przestaliby zamawiać je w smażalniach. To uderzyłoby w cały nadmorski biznes - mówi pan Andrzej, rybak z Darłowa, który przesłał WP zdjęcia w porannego połowu.

Kilka dorszy złapało się w siatki i przynęty zastawione na flądry. Delikatnie mówiąc, widok ryb nie zachęca do konsumpcji. Jeden z dorszy ma zapadnięty brzuch, grzbiet praktycznie bez mięsa, to wszystko obciągnięte skórą. Tylko dwie ryby nadawały się do sprzedaży.