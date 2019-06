Bałtyckim smażalniom grozi katastrofa. Dla jednego dorsza trzeba płynąć ponad 18 mil

Rybacy od Władysławowa po Kołobrzeg informują o całkowitym zaniku dorszy w przybrzeżnych wodach polskiego Bałtyku. - Nie ma i nie będzie świeżej ryby w smażalniach. To katastrofa, jakiej nie pamiętam - mówi WP Andrzej Antosik z Bałtyckiego Stowarzyszenia Wędkarstwa Morskiego.

Katastrofa Bałtyku. 18 mil pustki

- Niedawno wyszliśmy z Darłowa z 15 wędkami przy burcie. Po 10 godzinach wróciliśmy z niczym. Przez trzy godziny ścigaliśmy dorsze widziane na sonarze. Niestety na przynętę złapał się bardzo podobny do dorsza gatunek ryby, tzw. diabeł - relacjonuje rybak. - W odległości 12, nawet 18 mil morskich od brzegu nie ma nic. Nieliczne dorsze można złapać 40 mil od brzegu w głębinach - dodaje.

Według rozmówcy WP właśnie w tym roku sprawdziła się przepowiadana od lat katastrofa. Rybacy ostrzegali, że masowe połowy ryb, będących pokarmem dla stad dorszy dramatycznie zmniejszyły liczebność stad drapieżników we wschodnim Bałtyku. W dodatku pogorszyła się kondycja samych dorszy. Łapane teraz sztuki są tak chude , że nie daje się z nich wykroić filetów. Kilogram dorsza robi się z trzech ryb, a nie jednej dorodnej sztuki.

Dorsze gina przez klimat i politykę

O upadku dorszowych połowów w polskiej części Bałtyku mówi też raport Morskiego Instytutu Rybackiego PIB. Naukowcy wiążą ten kryzys m.in. z katastrofą środowiskową Morza Bałtyckiego. Słonolubny dorsz adaptował się do warunków bałtyckich dzięki występującym co roku wlewom zasolonych i natlenionych wód z Morza Północnego. "Odświeżały” one wodę w Bałtyku" - piszą naukowcy MIR PIB.