Sąd zarejestrował partię Polska 2050 Szymona Hołowni

"Rejestracja partii politycznej to kolejny krok Ruchu Polska 2050 na drodze do zmiany Polski na pokolenia, nie kadencję. Naszym celem jest budowa Polski zielonej, solidarnej, demokratycznej i bezpiecznej, dlatego cieszymy się, że do 'serca' i 'głowy' dołączają politycznie sprawcze 'ręce'" - poinformowało w komunikacie biuro prasowe Ruchu Polska 2050.