Sąd Najwyższy uniewinnił oskarżonego sędziego. Miał ukraść 50 zł

Tym samym Sąd Najwyższy zmienił decyzję sądu dyscyplinarnego, który zdecydował o usunięciu sędziego z zawodu. Na nagraniu z monitoringu widać, jak sędzia zabiera banknot położony przez starszą kobietę na stacji benzynowej.

Do incydentu doszło w marcu 2017 r. W lipcu Sąd Apelacyjny w Łodzi orzekł, że do kradzieży doszło, a sędzia Mirosław Topyła (zgodził się na podawanie w mediach jego nazwiska i wizerunku) zostanie usunięty z zawodu, co jest najwyższym wymiarem kary. Sądu nie przekonały wyjaśnienia, że jego działania były nieświadome.