Sąd Najwyższy: jest opinia prawna w sprawie odwołania członków KRS

Przypomnijmy, że Krajowa Rada Sądownictwa to organ składający się z 25 osób, odpowiedzialny za wskazywanie prezydentowi RP, kogo ma on powołać na stanowisko sędziego w sądach na terenie całego kraju. W roku 2018 KRS została upolityczniona - jej nowych członków wybrał Sejm głosami PiS oraz Kukiz'15. Od tamtej pory w KRS zasiadają prezesi sądów nominowani przez Zbigniewa Ziobrę.

Wśród nowych członków neo-KRS doszło jednak do rozłamu. Środowisko podzieliło się na dwa skonfliktowane obozy, a zwieńczeniem tego konfliktu jest odwołanie Mazura i Mitery. Autor wniosku w sprawie ich odwołania wskazał, że powodem są m.in. wystąpienia w mediach. Mazur i Mitera nie stronili bowiem od krytycznych wypowiedzi pod adresem pozostałych członków KRS.

Problemem było także ujawnienie przez Mazura protokołów z posiedzeń komisji KRS. Wynikało z nich, że członkowie Rady pobierali podwójne diety. Na pytanie "Gazety Wyborczej" o to, czy wniosek jest reakcją na ujawnienie marnotrastwa pieniędzy, Mazur odpowiedział: "Można tak powiedzieć. Ja zrobiłem, co należało zrobić".

Sędzia Mitera komentował wówczas, że "co do odwołania przewodniczącego" ma on "wątpliwości, czy w ogóle można odwołać, bo przepisy na ten temat milczą, a nie domniemywa się kompetencji organu".