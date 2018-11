Są wstępne wyniki kontroli policji w Suwałkach ws. ochrony domu ministra Jarosława Zielińskiego: nie ma uchybień

Nie ma uchybień w działaniach policjantów z KMP w Suwałkach - tak wynika z wstępnych wyników kontroli, dotyczących rzekomego szczególnego traktowania wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego przez lokalną policję.

Informację o wstępnych wynikach kontroli jako pierwszy podał portal rmf24.pl, zastrzegając, że jest to "informacja nieoficjalna".

Kontrolerzy, jak informuje rmf24.pl, po analizie meldunków, raportów i ksiąg wyjazdów służbowych samochodów ocenili wstępnie, że nie ma podstaw, by sądzić, że do domu Jarosława Zielińskiego wysyłano dodatkowe patrole czy radiowozy.

To, że w okolicach miejsca zamieszkania wiceministra rzeczywiście pojawia się więcej funkcjonariuszy ma mieć związek z rutynowymi działaniami. Polegają one na planowym zabezpieczeniu drogi prowadzącej do przejścia granicznego z Litwą.