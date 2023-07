W Kazimierzu Dolnym ustawili Aleję Milionerów PiS. "Niewyobrażalna skala okradania państwa"

Polityk wskazał też na byłą posłankę PiS z Puław, Małgorzatę Sadurską, która była wybierana z tego okręgu wyborczego. Przez ostatnie lata w PZU i PKO zarabiała 139 tys. zł miesięcznie. Porównał to do zarobków polskiego nauczyciela, dodając, iż musiałby on pracować trzy lata, aby zarobić tyle, ile była posłanka z tego terenu,otrzymywała poborów w miesiąc.