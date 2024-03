Uciekał przed policją. W trakcie porzucił nosidełko z niemowlęciem

– Wynik wskazywał, że kierujący oplem przekroczył dopuszczalną w tym miejscu prędkość o 16 km/h. Policjant dał mu znak do zatrzymania się. Kierowca zwolnił, spojrzał na policjanta, po czym wyminął go i gwałtownie przyspieszył. Policjanci natychmiast podjęli pościg za uciekinierem. Po kilkuset metrach kierujący oplem na zakręcie nie zapanował nad pojazdem i wjechał do zadrzewionego rowu. Gdy samochód się zatrzymał, zza kierownicy wysiadł mężczyzna, który, ku zdumieniu policjantów, wyjął z auta nosidełko dziecięce z niemowlęciem i rzucił się pieszo do ucieczki – relacjonuje komisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej Policji.