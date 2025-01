Podciął gardło pod dyskoteką. Zatrzymano go w Belgii

– Do tego ostatniego przestępstwa doszło w 2011 roku pod jedną z dyskotek w centrum Lublina. Dyżurny policji otrzymał informację o osobie, która zadała cios nożem innemu mężczyźnie. Policjanci z IV komisariatu, dojeżdżając na miejsce, zauważyli jadący z dużą prędkością pojazd, który poruszał się od strony ulicy, gdzie doszło do ugodzenia. Mając podejrzenia, że mógł to być sprawca, funkcjonariusze ruszyli w pościg. Kilka ulic dalej zatrzymali Opla do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział nietrzeźwy mężczyzna, który miał trudności z utrzymaniem równowagi. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do komisariatu. Podczas badania na zawartość alkoholu w organizmie, wynik pokazał prawie dwa promile. W tym samym czasie załoga karetki pogotowia udzielała pomocy poszkodowanemu. Jak ustalili policjanci, sprawca przeciągnął nożem po jego szyi, rozcinając skórę na długości około 20 centymetrów. Mężczyzna trafił do szpitala. Na szczęście dzięki szybko udzielonej pomocy, mężczyzna przeżył – relacjonuje tamte wydarzenia nadkomisarz Anna Kamola z KWP w Lublinie.