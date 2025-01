Kibole "byli przygotowani do napaści". Policja pokazuje, co mieli przy sobie

Funkcjonariusze Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Gdańsku uzyskali wyprzedzającą informację, z której treści wynikało, że grupa pseudokibiców z Gdańska i Starogardu Gdańskiego planuje pojechać do Pucka, aby "zademonstrować" swoją siłę i zniszczyć tzw. graffiti kibiców gdyńskiego klubu, a także odpalić środki pirotechniczne w centrum miasta.

Dodatkowo pseudokibice przygotowani byli do przeprowadzenia napaści, bądź ataku w razie pojawienia się kibiców drużyny rywali.

Na podstawie bardzo dobrego rozpoznania i zdobytych informacji przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Gdańsku przy współpracy z funkcjonariuszami KPP Puck policjanci nie dopuścili do aktów chuligańskich oraz czynów o charakterze przestępczym zaplanowanych przez pseudokibiców gdańskiej drużyny.

Ustalenia policjantów i szybka wymiana informacji doprowadziły do zatrzymania do kontroli drogowej kilku aut oraz wylegitymowania 15 pseudokibiców.

Kliku z nich było już wcześniej notowanych w związku z przestępczością. Przy sobie mieli m. in. kominiarki w kolorach gdańskiego klubu, ochraniacze na zęby, rękawice do sztuk walk, spraye do graffiti oraz środki pirotechniczne.