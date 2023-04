Pijany kierujący BMW o mało nie wjechał w kobietę z dzieckiem. Zareagował policjant po służbie

Po badaniach okazało się, że 28-latek miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Mundurowi odebrali mu prawo jazdy, a jego pojazd został zabrany na lawecie. Wkrótce 28-latek odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, a także za popełnione wykroczenia.