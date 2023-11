Pijana matka opiekowała się dzieckiem. W domu doszło do awantury

– Badanie stanu trzeźwości kobiety wykazało 1 promil alkoholu. Funkcjonariusze ustalili, że wcześniej doszło do awantury pomiędzy nią, a jej konkubentem, którego nie chciała wpuścić do mieszkania. Kobieta została zatrzymana i trafiła do oświęcimskiej komendy Policji. Opiekę nad jej małoletnią córką przejęła rodzina – przekazała małopolska policja.