Anglicy patrzyli w szoku. Pijana Polka przewróciła się na dziecko

- Jej partner pracował przez wiele godzin w fabryce samochodów, a ona zaczęła czuć się bardzo odizolowana i pozbawiona wsparcia - powiedział Spence. - Doszło do tego, że nie była w stanie sobie poradzić i tego konkretnego dnia, niestety, kupiła butelkę alkoholu i bardzo szybko ją opróżniła. To nie jest coś, co robiła kiedykolwiek wcześniej - dodał prawnik.