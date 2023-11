Dopadli zabójcę Polaka. Ukrywał się 40 lat

Peddubriwny jeszcze krzyknął do słuchawki: "Roman, co się dzieje?", ale nie dostał już żadnej odpowiedzi. Natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy 999, a do domu Polaka wysłano dwóch policjantów. Zastali oni Szalajkę leżącego w salonie ze śmiertelną raną kłutą brzucha. Z miejsca zbrodni zebrano dowody, w tym odciski palców, telefon i tysiąc funtów w hiszpańskich pesetach. Ze względu na brak tropów mogących doprowadzić do zabójcy jeszcze w tym samym roku sprawa została zamknięta.