Ruszył proces ws. morderstwa. "Zabrał mi najdroższą na świecie osobę"

"Nie ma adekwatnej kary do tego czynu"

W częstochowskim sądzie właśnie ruszył proces w tej sprawie. - W polskim ustawodawstwie nie ma adekwatnej kary do tego czynu. Uważam, że powinna być za to zasądzona podwójna kara śmierci, tak jak to jest możliwe w Stanach Zjednoczonych. Jestem katolikiem, ale mając na uwadze to, co mnie spotkało, uważam, że to byłaby najbardziej sprawiedliwa i zasłużona kara - ocenia ojciec zamordowanej 15-latki w rozmowie z Radiem Zet.