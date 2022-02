"Potrafił omamić każdą". Czy Krzysztof R. zamordował markę i córkę?

Zaginięcie kobiet zgłosiła matka 45-latki. Wraz z kobietami zniknął ich piec rasy shih tzu. 45-latka miała być widziana po raz ostatni na ogródkach działkowych przy ul. Żyznej w Częstochowie. Prawdopodobnie wróciła stamtąd autem do mieszkania w bloku. Wskazywał na to samochód 45-latki, który był zaparkowany inaczej niż zwykle. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania osób, które widziały to auto i mogłyby pomóc ustalić, kto i gdzie się nim przemieszczał.