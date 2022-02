Zatrzymano podejrzanego. Chodzi o zaginięcie matki i córki z Częstochowy

Policja ustala także, kto w sobotę 12 lutego rozesłał do lokalnych redakcji oraz do policji mail z groźbami tej treści: "To ja, jestem seryjnym. Nie szukajcie Aleksandry i Oliwii Wieczorek i ich pieska. Bo zginą kolejne osoby. Wspomnicie moje słowa i będziecie srogo żałować". Wiadomość podpisał "seryjny częstochowski morderca" został rozesłany w sobotę, po pierwszym komunikacie policji, dotyczącym zaginięcia kobiet.