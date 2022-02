Kierowca Bolta, który miał molestować 28-latkę podczas kursu, zatrzymany przez policję

— Pierwsze, co pomyślałam, to, czy mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem, czy może to sprawa, o której wiedziałam. Jak tylko zorientowałam się, że ją znam, pomyślałam sobie: najwyższy czas. To sygnał dla wszystkich dziewcząt, które doświadczyły traumatycznych przeżyć. To dowód na to, że słusznie zgłosiły się ze swoimi sprawami, że słusznie walczą o sprawiedliwość i poczucie bezpieczeństwa — mówi Onetowi posłanka KO, Aleksandra Gajewska.