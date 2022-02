Policja apeluje o wszelkie informacje pomocne w odnalezieniu Aleksandry i Oliwii z Częstochowy

Trwają poszukiwania 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii z Częstochowy. Policja apeluje o każdą informację

Swój apel policja kieruje do znajomych, sąsiadów, współpracowników Aleksandry, kolegów i koleżanek ze szkoły, do której uczęszczała zaginiona Oliwia, a także do znajomych 52-letniego Krzysztofa R., którzy mają jakiekolwiek informacje o zaginionych lub podejrzanym, a które mogłyby pomóc w poszukiwaniach.