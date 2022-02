Policjant ze Świebodzina wskoczył do lodowatej wody, by uratować kobietę

Nie zważając na ryzyko, aspirant sztabowy Maciej Marczenia wskoczył do lodowatej wody, by ratować nieprzytomną kobietę. Dzięki wspólnemu działaniu osób, które czekały na pomoście i późniejszej reanimacji, przywrócono jej funkcje życiowe, a służby ratownicze zabrały kobietę do szpitala.