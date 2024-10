Bił, kopał i rzucał psem. 27-latkowi grozi więzienie

We wskazanym przez świadka miejscu, funkcjonariusze odkopali truchło psa rasy Jack Russell Terrier. Na miejscu przeprowadzono oględziny i zabezpieczono ślady. Funkcjonariusze do sprawy zatrzymali 27-letniego właściciela psa. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.