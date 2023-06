Rzeczywistość kontra folder. Jak zapewnić dziecku bezpieczne wakacje?

Paweł Mayko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przyznaje, że niektórzy nieuczciwi organizatorzy zgłaszają obiekty do bazy wypoczynku, mimo że są świadomi kiepskiego stanu sanitarno-technicznego obiektu. Dlatego apeluje do rodziców, aby przed wysłaniem dziecka na wypoczynek dokładnie sprawdzić, w jakich warunkach będzie ono spędzać czas. W przypadku stwierdzenia naruszeń, można zgłosić interwencję do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która podejmie działania sprawdzające. W przypadku wykrycia uchybień organizator może zostać ukarany mandatem. Z kolei gdy dojdzie do rażących nieprawidłowości, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu osób wypoczywających, właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może wydać decyzję, na mocy której obiekt zostanie zamknięty.