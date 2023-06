"Przeżyj to sam" na wiecu Tuska. Ostra reakcja Lombardu

Utwór "Przeżyj to sam" jest powszechnie znany i przyciąga uwagę polityków. W 2015 roku Komitet Obrony Demokracji próbował go wykorzystać podczas swoich demonstracji, ale Lombard stanowczo się temu sprzeciwił. Wówczas grupa wydała oświadczenie, w którym napisała: "Przeżyj to sam" to "hymn pokoleń Polaków bez względu na poglądy polityczne czy przynależność partyjną".