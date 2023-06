Drzemka w ciągu dnia. Naukowcy odkryli, jak działa na mózg

Eksperci z University College London doszli do powyższych wniosków na podstawie danych osób będących w wieku od 40 do 69 lat. Potrzebne informacje pozyskali z UK Biobank. Celem było oddzielenie dwóch grup ludzi: tych z większą genetyczną skłonnością do drzemek od tych, którzy jej nie mają. Jednocześnie wyeliminowano osoby, które często zasypiają w ciągu dnia głównie z powodu problemów zdrowotnych. Wzmożona senność może bowiem być wówczas symptomem pogorszenia zdrowia. Badania miały objąć tylko i wyłącznie wpływ drzemek na mózg osób zdrowych.