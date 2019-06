Rzecznik rządu: Premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna ważne spotkania z ministrami

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiada serię spotkań premiera Mateusza Morawieckiego z ministrami. Cel: ustalenie planów do końca kadencji.

Jak powiedział polityk, "te pięć czy sześć miesięcy, które są przed nami, to jest okres, który musimy bezwzględnie wykorzystać do tego, aby konsekwentnie zrealizować te wszystkie zapowiedzi i zastanowić się, czy są jeszcze jakieś tematy legislacyjne, które możemy wdrożyć w tej kadencji". - Myślę więc, że po tym tygodniu będzie można to bardziej uściślić, bo tak jak wspomniałem, pan premier chce spotkać się z każdym ministrem z osobna - stwierdził Müller.

Pytany o kampanię, rzecznik rządu przekonywał: - My realizujemy na dobrą sprawę cały czas te zapowiedzi, które zapowiadaliśmy, w związku z tym, jeżeli ktoś to traktuje jako element kampanii wyborczej, to my patrzymy na rządzenie w sposób permanentny. Czyli realizujemy konsekwentnie to, co obiecywaliśmy.