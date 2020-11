Rzecznik Praw Dziecka alarmuje. "Musimy pokonać kryzys w psychiatrii dziecięcej"

Mikołaj Pawlak wylicza, że już co drugi nastolatek padł ofiarą przemocy rówieśniczej, co szósty się okaleczał, a aż przyznał się do próby samobójczej. "Ponad 600 tys. młodych ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy psychiatrycznej, ale na wizytę czeka się miesiącami. Musimy pilnie podjąć nadzwyczajne działania, bo kryzys psychiatrii i psychologii dziecięcej pogłębiany pandemią doprowadzi do wielu tragedii" - pisze Rzecznik Praw Dziecka w piśmie skierowanym do ministra zdrowia.