Rzecznik generalny TSUE: zasady przechodzenia sędziów w stan spoczynku w Polsce niezgodne z prawem UE

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wydał w sobotę opinię na temat zaskarżonych przez Komisję Europejską przepisów, dotyczących przechodzenia na emeryturę sędziów w Polsce. Uznał on, że są one niezgodne z obowiązującym w UE prawem.

Jak czytamy w komunikacie na stronie internetowej Trybunału Sprawiedkiwości UE, po analizie zaskarzonych przez KE zapisów rzecznik generalny TSUE Ewgenij Tanczew "doszedł do wniosku, że obniżając wiek przechodzenia w stan spoczynku przez sędziów sądów powszechnych i jednocześnie przyznając Ministrowi Sprawiedliwości dyskrecjonalne prawo do przedłużania czynnej służby tych sędziów, Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy prawa Unii".

Opinia dotyczy ustawy z lipca 2017 roku, która określała nowe zasady dotyczące przechodzenia w stan spoczynku przez polskich sędziów. Zgodnie z nią, wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, chociaż wcześniej wynosił on 67 lat.

Zapisy te zaskarżyła do TSUE Komisja Europejska. Mimo że zostały one póżniej uchylone ustawą z 12 kwietnia 2018 r., KE uznała, że "wprowadzone zmiany

nie doprowadziły do rozwiania wszystkich wątpliwości poruszonych w skardze, a ponadto, że istnieje wyraźny i doniosły interes w rozstrzygnięciu tej sprawy".