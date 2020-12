Rządowa tarcza finansowa podzieliła samorządy

Według części samorządowców środki rozdano samorządom związanym z PiS

- Na urząd marszałkowski marszałek dostaje 9 mln złotych, a dofinansowania nie otrzymują dzieci, w tym z niepełnosprawnościami - mówił we wtorek na konferencji prasowej prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - To jest prawdziwy skandal, to prawdziwe dzielenie naszego narodu. To dzielenie pieniędzy po uważaniu.