Firma Michała Tuska otrzymała rządową pomoc. Syn byłego premiera ujawnia kulisy

Firma Tuska juniora obsługuje stałą trasę: z Bydgoszczy do gdańskiego portu lotniczego. Od końca października ruszyła również z przewozami do Grudziądza. W 2018 r. przewiozła 28 tys. osób. W tym roku z powodu pandemii biznes Michała Tuska, tak jak zdecydowanej większości firm przewozowych, z dnia na dzień znalazł się w trudnej sytuacji. Przez długi czas były zamknięte lotniska, odwołane loty krajowe i zagraniczne. Tym samym liczba pasażerów zaczęła drastycznie spadać.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, by zachować finansową płynność i utrzymać dalsze funkcjonowanie firmy syn Donalda Tuska wystąpił o rządową pomoc w ramach tzw. Tarczy Finansowej.

- Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że dotacja nie pokrywa nawet w całości kosztów wynagrodzeń za okres na który jest przyznana. A wynagrodzenia stanowią niewielką część wszystkich kosztów firmy. Więc to nie jest coś, co rozwiązuje wszystkie problemy. Termin rozliczenia zaliczki zwrotnej przypada 12 miesięcy po przyznaniu dotacji – uważa Michał Tusk.

Jak dodaje, zarówno on, jak i pozostali przedstawiciele branży przewoźników autobusowych czekają na decyzję w sprawie tzw. Tarczy 6.0

- A dokładnie na to, czy Sejm zatwierdzi uwzględniające naszą branżę poprawki Senatu. Przewoźników obostrzenia dotykają bezpośrednio – od wielu miesięcy mamy ograniczoną odgórnie liczbę miejsc w pojazdach, co utrudnia np. realizację przewozów okazjonalnych. Więc to nie jest tak, że za spadki przychodów odpowiada wyłącznie rzeczywistość rynkowa, ale także, bezpośrednio, decyzje rządu, które oczywiście, z epidemiologicznego punktu widzenia, rozumiemy. Nie mniej jednak za tego typu ograniczeniami powinna pójść jakaś forma rekompensaty – mówi syn Donalda Tuska.