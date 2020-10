Firma syna Donalda Tuska na plusie. Mamy komentarz Michała Tuska

- Ubiegły rok jak najbardziej można udać za udany – pierwszy raz wygenerowaliśmy zysk netto i to mimo pewnych zwiększonych kosztów. Poświęciliśmy też sporo czasu na konkretne plany dalszego rozwoju, niestety, co oczywiste, rzeczywistość 2020 roku je brutalnie zweryfikowała – mówi Wirtualnej Polsce Michał Tusk.

Syn Donalda Tuska - od blisko czterech lat realizuje się "na swoim". Jest właścicielem, jedynym udziałowcem i prezesem własnej firmy. I właśnie opublikował kolejne wyniki finansowe. Za 2019 rok. Tusk junior ma w końcu powody do radości. Nieduże, ale jednak. - Zysk netto za rok obrotowy 2019 wyniósł 9052,35 zł – czytamy w dokumentach. Uchwałą z 30 września syn byłego premiera postanowił zysk pozostawić w spółce.

To pierwszy od trzech lat sukces właściciela GDNExpress. Przez ten okres stracił prawie 400 tys. zł. W 2016 r. było 329 tys. zł strat, w 2017 r. – 59 tys. zł, a rok później "tylko” 6,5 tys. zł. W tym samym okresie przychody firmy rosły bardzo prężnie: w 2016 r. – 289 tys. zł, 2017 r. – 1 mln 80 tys. zł, w 2018 – 1 mln 458 tys. zł.

Firma Tuska juniora obsługuje stałą trasę - z Bydgoszczy do Gdańskiego Portu Lotniczego. Kapitał zakładowy w momencie odpalenia biznesu wyniósł 10 tys. zł. W 2018 r. przewiozła 28 tys. osób. Na wyposażeniu są 4 pojazdy. Średnia cena biletów to ok. 60 zł.