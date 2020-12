Rząd kupuje 308 aut. Wiemy, ile urzędnicy planują wydać na przetarg

Jak ustaliła Wirtualna Polska, otwarcie ofert nastąpiło 27 listopada. Do przetargu zgłosiło się 16 firm, m.in. Porsche Inter Auto Polska z Warszawy i Vip Car z Opola. Obecnie oferty są nadal analizowane, wybór dostawców ma nastąpić do końca grudnia.

W informacji z otwarcia ofert urzędnicy ujawnili, ile dokładnie chcą wydać na zakup nowych samochodów. Dokładnie jest to 28 633 281,78 zł czyli ok. 93 tys. zł brutto za jedno auto.

Najwięcej - bo aż 7 403 050 zł brutto - ma pójść na samochody benzynowe segment B kombi. Nieco mniej - 4 847 848 zł brutto - na samochody elektryczne segment C hatchback/liftback C.

Wśród zamówionych pojazdów są tradycyjne diesle, ekologiczne hybrydy i elektryki. Będą to auta osobowe, minibusy, SUV-y z napędem na cztery koła oraz furgonetki. Część samochodów ma mieć silniki z mocą co najmniej 180 KM.

Zobacz też: Strajk Kobiet. Kordony policji pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Włodzimierz Czarzasty komentuje

Jak argumentują urzędnicy, przetarg dotyczy przede wszystkim samochodów użytkowych należących do segmentów B i C. "Trafią w głównej mierze do kilkudziesięciu jednostek administracji państwowej w terenie – m.in. do ośrodków dla cudzoziemców czy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki nim jednostki terenowe będą mogły lepiej wykonywać swoje podstawowe zadania” – napisano w oświadczeniu CIR.