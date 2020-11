Rząd kupuje 308 samochodów. Jest apel, by wstrzymać przetarg

- Czy władza nie zauważyła, że jesteśmy w środku pandemii? W szpitalach brakuje podstawowego sprzętu, a medykom odmawia się dodatkowych pieniędzy. Na wiosnę unieważniono przetarg na 280 limuzyn. Liczyłem, że zaoszczędzone środki zostaną przekazane na walkę z koronawirusem. Okazało się, że wróciły do zamawiających auta. Na jesieni sytuacja się powtarza. Mamy dziennie 27 tysięcy nowych zakażeń, a nadzorowane przez szefa Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego centrum kupuje 308 aut, jakby nigdy nic. Rządzie obudź się, jesteśmy na wojnie! To nie czas na przyciemniane szyby, skórzaną tapicerkę i podgrzewane fotele w limuzynach - mówi Wirtualnej Polsce poseł Michał Szczerba.

Przypomnijmy, przetarg na zakup 308 samochodów ogłosiło Centrum Obsługi Administracji Rządowej . Miało to miejsce 19 października br. Samochody mają trafić do 70 urzędów, w tym do wszystkich ministerstw oraz wielu urzędów wojewódzkich.

Wśród zamówionych pojazdów są tradycyjne diesle, ekologiczne hybrydy i elektryki. Będą to auta osobowe, minibusy, SUV-y z napędem na cztery koła oraz furgonetki. Część samochodów ma mieć silniki z mocą co najmniej 180 KM.

Jak argumentują urzędnicy, przetarg dotyczy przede wszystkim samochodów użytkowych należących do segmentów B i C. "Po drugie trafią w głównej mierze do kilkudziesięciu jednostek administracji państwowej w terenie – m.in. do ośrodków dla cudzoziemców czy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki nim jednostki terenowe będą mogły lepiej wykonywać swoje podstawowe zadania” – napisano w oświadczeniu CIR.