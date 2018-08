Rydzyk narzeka na Polskę kongresmenom z USA

Rydzyk korzysta ze sławy w Stanach, narzeka na Polskę i chwali Donalda Trumpa. Amerykańscy kongresmeni w szoku.

Rydzyk – popularność w Ameryce

Rydzyk o walce z komunizmem

Nie ulega wątpliwości, że wypowiedź księdza Rydzyka na spotkaniu z amerykańskimi kongresmenami była delikatnie mówiąc przesadzona. Jego wyjątkowo krytyczna ocena sytuacji politycznej w Polsce bardzo zaskoczyła miejscowych polityków. W swojej wypowiedzi Tadeusz Rydzyk oznajmił, że droga „rodziny Radia Maryja” do obecności w każdym polskim domu nie było prosta. Zaznaczył również, iż nawet po latach komunizmu jego katolickie wartości spotykają się ze sprzeciwem. Poniesiony emocjami w dalszej wypowiedzi dodał coś, co kompletnie zaskoczyło Amerykanów. Stwierdził, żee nasza walka nadal trwa, gdyż… komunizm w Polsce się nie skończył. Jeden z obecnych na spotkaniu kongresmenów wyraził szczere zainteresowanie jego osobą. Był to Brian Babin z Teksasu, który poruszony stwierdził, że Rydzyk nawraca kraj na właściwą drogę.