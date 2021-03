Rybnik. Napadł na stacje benzynową, teraz trafi do aresztu

Wcześniej śledczy postawili 41-latkowi zarzuty usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi za to od trzech do nawet 15 lat więzienia. Drugi zarzut to czynna napaść na policjanta, również z użyciem noża. Za takie przestępstwo grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura podkreśliła, że "podejrzany nie potrafił się określić" w momencie stawiania zarzutów, kontakt z nim był utrudniony.