RPO wskazuje na konieczność umożliwienia weryfikacji szczepień

Wiącek wskazuje również, że rozwiązań prawnych umożliwiających taką weryfikację nie można wprowadzać rozporządzeniem, co wynika z Konstytucji RP. "Nie ulega przy tym wątpliwości, że w warunkach polskich musi to być prawo rangi ustawy. Z art. 51 ust. 1 Konstytucji RP wynika bowiem, że nikt nie może być obowiązany inaczej, niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Ponadto, zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP, zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa" - czytamy.