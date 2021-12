Izrael. Eksperci odradzają podawanie czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

"Times of Israel" poinformował, że eksperci resortu zdrowia nie zalecają czwartego zastrzyku szczepionki, co było wcześniej wymieniane jako możliwość przez premiera i ministra. Wspólnie z panelem ministerialnym ds. szczepień odradzono również skrócenie okresu pomiędzy przyjęciem drugiej i przypominającej dawki szczepionki z obecnych sześciu do trzech miesięcy.