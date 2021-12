Europosłanka Elżbieta Łukacijewska ma rozwiązanie problemu niezaszczepionych osób. "Niech płacą za leczenie w szpitalu"

- Ja rozumiem, że nikogo nie można zmusić do szczepienia. Jeśli jednak, mając możliwość darmowego zaszczepienia się, trafiasz do szpitala, bo jednak Covid istnieje i go złapałeś, powinieneś ponieść koszty leczenia. Bo swoją beztroską zagrażasz innym, a Twoja wolność kończy się tam, gdzie zagraża ona życiu i zdrowiu innych – napisała w mediach społecznościowych europosłanka. Podkreśliła jednak, że jest to jej prywatne stanowisko, a nie całej Platformy Obywatelskiej.