Szef polskiego MSZ ujawnia, co usłyszał od Ławrowa tuż przed wojną

Rozszerzenie Unii?

- Jeśli chodzi o stanowisko Polski, ono jest całkowicie jednoznaczne - my jesteśmy zwolennikiem rozszerzenia Unii o państwa, które do tego aspirują. Jesteśmy adwokatem akcesji do Unii państw Bałkanów zachodnich, to samo dotyczy Ukrainy i, daj Boże, po przełomie demokratycznym, zapewne tak samo będziemy patrzeć na Białoruś - podkreślił Rau.