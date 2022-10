Duma zatwierdza aneksję. Gdzie będzie granica? Kreml mówi o "konsultacjach z mieszkańcami"

W piątek Putin na Placu Czerwonym świętował podpisanie umów o włączeniu do Rosji czterech okupowanych regionów Ukrainy. W poniedziałek zatwierdziła je niższa izba rosyjskiego parlamentu - Duma Państwowa. We wtorek ma to zrobić izba wyższa - Rada Federacji. Gdzie ma przebiegać nowa ukraińsko-rosyjska granica? Tego wciąż nie wiadomo.