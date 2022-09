Ogłosili wyniki "referendum". Putin ryzykuje, Rosjanie bez entuzjazmu

- Myślała, że kotwica w postaci Donbasu spowoduje, że Kijów znajdzie się w rosyjskiej strefie wpływów. I, że poprzez "zgniłe, donbaskie jajo" Ukraina sama się nie utrzyma, a Zachód jej nie pomoże. I to się nie zrealizowało. Putin przeszedł więc do obecnego scenariusza wojny. Nie sądzę jednak, żeby w przyszłości Rosjanie chcieli odbudowywać zniszczony Donbas, czy Zaporoże i Chersoń. Będą chcieli, żeby to były "czarne dziury", które mają pogrążać całą Ukrainę. Tyle że stanowisko Kijowa ws. przyłączenia ich terenów jest jasne od początku. Nie będzie na to żadnej zgody - podsumowuje analityczka ds. Rosji.