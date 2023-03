Rosjanie zbudowali umocnienia. Ich koszt powala [RELACJA NA ŻYWO]

Jewgienij Prigożyn - szef najemników z Grupy Wagnera, którzy stanowią trzon rosyjskich oddziałów szturmujących Bachmut - apelował niedawno do rosyjskiego dowództwa, o zwiększenie dostaw amunicji. W czwartek na telegramowym kanale swojej firmy, Concord Group, skarżył się, że zablokowano mu kanały komunikacji z wojskowymi decydentami.





- Żebym przestał prosić o amunicję, kazali mi wyłączyć wszystkie telefony komunikacji specjalnej we wszystkich biurach i we wszystkich jednostkach. Ponadto zablokowano mi przepustki do wszystkich instytucji, które podejmują decyzję w sprawie dostaw - żalił się wódz wagnerowców.





Prigożyn stwierdził, że jedyne co mu pozostało, to prosić rosyjskie dowództwo i MSW o amunicję za pośrednictwem mediów. Zaznaczył, że zapewne to uczyni.