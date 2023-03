Miedwiediew dostał zadanie. Ma zwerbować 400 tys. żołnierzy

O konieczności uzawodowienia armii i zwiększenia liczby żołnierzy kontraktowych mówił w grudniu 2022 r. na posiedzeniu zarządu resortu szef MON Siergiej Szojgu. Tłumaczył, że w związku "z rosnącym zagrożeniem z Zachodu" armia powinna zostać zwiększona z 1,15 do 1,5 mln żołnierzy. Jednocześnie prawie połowa z nich, 695 tys., powinna być żołnierzami kontraktowymi. Według planów Szojgu do końca 2023 roku liczba zawodowego personelu wojskowego powinna wzrosnąć z 400 do 521 tysięcy osób.