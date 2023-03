Nadchodzi odwet. Oto skąd się wzięły drony nękające Rosję

Ukraina ma narzędzia, by zacząć siać popłoch i panikę w Moskwie, rodzinnym mieście Władimira Putina - Sankt Petersburgu, a nawet Murmańsku. Zasięg ich nowych dronów to nawet 3000 km. Twórca tych maszyn ujawnił, iż trwają negocjacje, aby drony były produkowane w Polsce. W Ukrainie byłyby tylko montowane i wysyłane do ataku.