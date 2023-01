Moskwa wzmacnia obronę. "Celem miałby być sam Putin"

- W wymiarze propagandowym, odbiór będzie taki, że wojna może dotrzeć bezpośrednio do mieszkańców Moskwy, do ich domów. W związku z tym, Putin chce pokazać, że stolica Rosji przygotowuje się do obrony przed "agresywnym" działaniem Ukrainy. Poprawi to morale rosyjskiego społeczeństwa i każe się bronić przed przeciwnikiem, podobnie jak to miało miejsce w 1941 roku, przed operacją niemiecką – mówi WP gen. Waldemar Skrzypczak.