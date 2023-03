Wywiad ujawnia. "Planują prowokację na dużą skalę"

Ukraina zaminuje granicę z Białorusią

Pod koniec lutego Rada Najwyższa Ukrainy wprowadziła poprawki do ustaw dotyczących ochrony granicy państwowej. Umożliwią one rozszerzenie do 2 km pasa granicznego przy granicach z Rosją i Białorusią. Cały ten teren, jak podała ukraińska straż graniczna, zostanie zaminowany.