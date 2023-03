Rosyjska telewizja o Warszawie. Co za absurd

Szaleństwo w telewizji z Rosji. Absurd o Warszawie

Sołowjow w jednym z ostatnich programów w państwowej telewizji reżimu Putina snuł wizje co do celów, które powinna wyznaczyć sobie Rosja. Stwierdził, że jednym z zadań powinno być "dojście do zwykłego rosyjskiego miasta Czop", podważając tym samym integralność Ukrainy, bo teraz to miasto na jej terenie - na Zaporożu.