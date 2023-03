Atak na portal podatki.gov.pl. Wiadomo, kto za tym stoi

"Nie ma zagrożenia dla danych obywateli"

Zapytany, czy podczas ataku wykradziono dane znajdujące się na portalu, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa odpowiedział: "Ministerstwo Finansów wskazało, że nie doszło do przełamania zabezpieczeń, to atak, który polegał na zablokowaniu dostępu do strony, a nie przełamaniu zabezpieczeń w sposób, który sprawiłby, że dane byłyby zagrożone".