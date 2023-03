Rosja coś szykuje. Niepokojące słowa z Ukrainy

Według rzeczniczki Sił Obrony na południu Ukrainy obserwowana jest obecnie "pewna aktywność" samolotów wroga na ukraińskim niebie. Zaznaczyła, że na razie nie ma to związku z bezpośrednimi przygotowaniami do ataku. Jednak sam fakt działania może świadczyć o przygotowaniach do masowych ostrzałów.