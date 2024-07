Rosjanin zalany łzami. "Przepraszam"

Jak informuje Astra, żołnierz na nagraniu to Jewgienij Zarubin, który na stałe mieszka w Kursku w Rosji. W rozmowie z portalem potwierdził, że to on jest autorem nagrania i wcześniej służył w grupie Wagnera. Po rozpadzie grupy został skierowany do szkolenia więźniów i kierowania ich do zadań szturmowych.