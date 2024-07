Tą trasą przerzucą blisko milion żołnierzy. Kluczowa autostrada A2

W czerwcu władze niemieckie opracowały pierwszą w historii Strategię Bezpieczeństwa Narodowego i uznały Rosję za "główne zagrożenie dla pokoju" w związku z jej inwazją na Ukrainę. Wcześniej Generalny Inspektor Bundeswehry, generał porucznik Carsten Breuer, ostrzegł, że Federacja Rosyjska będzie w stanie zaatakować NATO za pięć do ośmiu lat, po czym niemiecki minister obrony Boris Pistorius wezwał siły zbrojne kraju do przygotowania się do wojny w 2029 roku.